Karwei in Transvaal weet zich geen raad met foutparkeerders

DEN HAAG - Medewerkers van De Karwei aan de Uitenhagestraat zitten met de handen in het haar. Nadat er betaald parkeren werd ingevoerd in het omliggende Transvaal, wordt het parkeerterrein van de bouwmarkt overspoeld met foutparkeerders. En ze kunnen er naar eigen zeggen bijna niets tegen doen.

Het is dinsdagavond druk op het parkeerterrein van de bouwmarkt. Het aantal lege parkeerplekken is op één hand te tellen, maar in de winkel is het zo goed als leeg. En zo is eigenlijk elke dag, zegt assistent bedrijfsleider Bas Wentink.

'Een collega van ons heeft opgezocht wat nou de regels zijn. Als het hek openstaat is dit terrein niet in ons beheer. Dus een slagboom plaatsen of handhaven is makkelijker gezegd dan gedaan', zegt Wentink. Wie goed oplet ziet ook dinsdagavond auto's het terrein op rijden en de bestuurders via de ingang van het terrein weer weglopen. 'En wij kunnen eigenlijk niets doen', verzucht Wentink.



Niet handhaven

Volgens Wentink kan ook de politie niet handhaven op het parkeerterrein. Dus zit er niets anders op dan hopen dat de regels rondom het betaald parkeren in Transvaal worden versoepeld. 'Ik denk dat dat de oplossing is', besluit Wentink.

