Auto in brand in parkeergarage in Den Haag Brand in parkeergarage Rijswijkseweg | Foto: Regio15

DEN HAAG - In een parkeergarage aan de Rijswijkseweg in Den Haag is dinsdagavond een auto in brand gevlogen. Nadat de brand was geblust was de brandweer nog lange tijd bezig de rook uit het pand te krijgen. Inmiddels is de parkeergarage vrijgegeven en kunnen eigenaren hun auto weer naar buiten rijden.



Voor zover de brandweer in kan schatten, heeft alleen de auto die in brand is gevlogen schade opgelopen. Op sommige auto's is wel bluspoeder terecht gekomen. Voor mensen die hun auto in de parkeergarage hadden staan, was een opvangplek ingericht voor het kantoor van de Consumentenbond op het Enthovenplein. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.