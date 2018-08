Deel dit artikel:











Militair aangehouden na dodelijk ongeluk in Delft De politie doet onderzoek op de afrit. (Foto: Regio15)

DELFT - Een 30-jarige militair is aangehouden nadat hij betrokken was bij een dodelijk ongeluk dinsdagochtend in Delft. De militair bestuurde een bestelbus van Defensie en kwam in botsing met een motorrijder. De motorrijder, een 40-jarige man uit Den Haag, overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde op de afrit Delft-Noord bij de A13. De motorrijder is nog gereanimeerd, maar dit is niet gelukt. De verkeersongevallenanalyse van de Koninklijke Marechaussee is een onderzoek gestart naar het ongeval, meldt de Koninklijke Marechaussee.