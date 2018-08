Deel dit artikel:











Bertens eenvoudig door naar tweede ronde op US Open Foto: Orange Pictures

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open in New York. De tennisster uit Wateringen versloeg in de eerste ronde de Tsjechische Kristyna Pliskova in twee sets: 6-0, 7-5.

Bertens kwam voortvarend uit de startblokken en won in een mum van tijd de eerste set met 6-0. In de tweede set ging het een stuk moeizamer. Pliskova kwam beter in haar spel. Het werd een spannende set die Bertens uiteindelijk met 7-5 wist te winnen. Kristyna is de tweelingzus van topspeelster Karolina Pliskova en is de nummer 96 van de wereld. Bertens won ruim een week geleden het prestigieuze toernooi van Cincinnati en lijkt dus haar goede vorm mee te hebben genomen naar New York. LEES OOK: Marcella Mesker geniet van Kiki Bertens: 'Ik zat op het puntje van mijn stoel'