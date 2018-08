Kiki Bertens zet Kristyna Pliskova opzij: 'Ik speelde erg goed in eerste set'

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open in New York. De tennisster uit Wateringen versloeg in de eerste ronde de Tsjechische Kristyna Pliskova in twee sets: 6-0, 7-5.

Bertens kwam voortvarend uit de startblokken en won in een mum van tijd de eerste set met 6-0. In de tweede set ging het een stuk moeizamer. Pliskova kwam beter in haar spel. Het werd een spannende set die Bertens uiteindelijk met 7-5 wist te winnen. Kristyna is de tweelingzus van topspeelster Karolina Pliskova en is de nummer 96 van de wereld.

'Ik speelde erg goed in de eerste set', blikte Bertens terug. 'Het was heel warm op de baan. Ik wilde het graag in twee sets afmaken. Soms was het lastig in de hitte om mijn concentratie vast te houden. Maar ik ben blij dat deze partij in twee sets klaar was.'



'Ken volgende tegenstander niet'

Bertens speelt donderdag in de tweede ronde tegen de 21-jarige Amerikaanse Francesca Di Lorenzo, de nummer 193 van de wereldranglijst. Zij klopte haar landgenote Christina Mchale met 6-1 en 7-6.

'Ik ken Francesca niet', laat Bertens weten. 'Mijn coach Raemon Sluiter is na mijn partij meteen bij haar wedstrijd gaan kijken. Hij zal nu vast wel een strijdplan klaar hebben voor mij.' Bertens won ruim een week geleden het prestigieuze toernooi van Cincinnati en lijkt haar goede vorm mee te hebben genomen naar New York.



Geen stunt Rus

Arantxa Rus heeft in de eerste ronde niet voor een stuntje kunnen zorgen. De tennisster uit Monster moest haar meerdere erkennen in de Slowaakse Dominika Cibulkova, de nummer 29 van de wereldranglijst. Na 2 uur en 18 minuten stond de eindstand op het scorebord: 4-6 6-2 6-3.

LEES OOK: Marcella Mesker geniet van Kiki Bertens: 'Ik zat op het puntje van mijn stoel'