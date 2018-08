West Wekker: Man die Sociale Dienst Lisse binnenreed voor de rechter

REGIO - Goedemorgen! Vandaag verschijnt de man die met de auto de Sociale Dienst in Lisse binnenreed voor de rechter. En verder in de West Wekker aandacht voor de Dijkmolen van Maasland. Die bestaat 300 jaar.

De automobilist die in januari met opzet het pand van de Intergemeentelijke Sociale Dienst in Lisse binnenreed, verschijnt vandaag voor de rechter. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan het gebouw was groot.

De Dijkmolen in Maasland bestaat 300 jaar. Wij gaan er vandaag langs.

Vandaag wordt rond 14.00 uur het startschot gegeven voor de Madurodam Marathon. De afstand van deze stadsmarathon is 42 kilometer, maar dan in verhouding 1:25. Dat is namelijk de schaal waarin Madurodam is gebouwd.

De bewolking neemt toe en in de loop van de ochtend valt er regen. Er is niet veel wind en de temperatuur ligt rond de 19 graden.

Vandaag is de laatste reünie van de Stichting Genootschap Engelandvaarders met onder andere de Haagse veteraan Rudi Hemmes. 'Engelandvaarder' is de erenaam voor alle mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet gebied wisten te ontsnappen met de bedoeling zich in Engeland bij de geallieerde strijdkrachten aan te sluiten.

Het Centraal Bureau van de Statistiek komt vandaag met cijfers over de toerismesector in Nederland. Want hoe belangrijk is die eigenlijk voor de economie?

Universiteiten zijn niet transparant genoeg over de totstandkoming van hun instellingstarieven. Dat zegt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Studenten die na afronding van hun eerste studie een tweede studie doen en veel buitenlandse studenten betalen meer voor hun studie dan het wettelijk vastgestelde collegegeld. Dat tarief varieert enorm per universiteit.

