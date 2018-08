Frits Huffnagel voorgedragen als lid Eerste Kamer: 'Ik ben heel trots'

DEN HAAG - Frits Huffnagel wordt door de Haagse VVD voorgedragen als lid van de Eerste Kamer. Dat maakte de oud-wethouder van Den Haag - en Omroep West-presentator - dinsdagavond bekend.

Huffnagel laat weten dat hij 'heel erg trots is' met zijn plekje op de voorlopige lijst - de partijraad van de VVD moet nog beslissen over de kandidaten - en dat hij er 'heel veel zin in heeft'. Op welke plek hij terechtkomt, is nog niet bekend. 'Dat duurt nog even.'

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. De nieuwe Statenleden kiezen vervolgens de nieuwe Eerste Kamer.