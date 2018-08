Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewelddadige woningoverval in Zoetermeer, vrouw gewond Archieffoto: John van der Tol

ZOETERMEER - Een vrouw is maandagmiddag overvallen in haar huis aan de Tankenberg in Zoetermeer. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.

De vrouw was alleen thuis toen er rond 13.30 uur aan de deur werd geklopt. Toen de vrouw de deur opendeed, drongen drie verdachten het huis met geweld binnen. Het ging om twee mannen en een vrouw. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De overvallers gingen er korte tijd later met geld vandoor. De vrouw is lichtgetint. Zij wordt tussen de 18 en 23 jaar oud geschat. Zij is 1,60 meter lang en heeft zwart haar. Dat droeg ze in een staart. Ze droeg verder een zwart leren jas en een zwarte broek. Een van de twee mannen is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang. Hij droeg een dikke, donkere winterjas en een donker hoofddeksel. Van de tweede mannelijke verdachte is geen signalement bekend.