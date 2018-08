Deel dit artikel:













Grote politieactie in Nootdorp, aanleiding blijft mysterie De politieactie vond plaats bij de Kortelandseweg (Foto: District8)

NOOTDORP - Bij een grote politieactie aan de Kortelandseweg in Nootdorp is in de nacht van dinsdag op woensdag iemand aangehouden. De aanhouding houdt volgens een politiewoordvoerster verband met een 'lopend onderzoek van een andere eenheid'.

De arrestatie vond rond 1.00 uur plaats. Volgens ooggetuigen waren de agenten gekleed in kogelwerende vesten en vloog er drie kwartier lang een politiehelikopter boven het gebied. Nadere informatie ontbreekt.