Adelbert College zingt voor kersverse brugpiepers: 'Jij kan dit aan'

WASSENAAR - Volle, zware tassen, zoektochten naar het lokaal en vooral heel veel nieuwe indrukken en gezichten. De eerste week op de middelbare school is voor brugpiepers altijd een spannende periode. Het Adelbert College in Wassenaar steekt de kersverse leerlingen een hart onder de riem met een ludieke videoclip met de titel 'Jij kan dit aan'.

Het is niet voor het eerst dat het personeel van het Adelbert College de nieuwe brugklassers met een welkomslied met bijbehorende clip verwelkomt, het is al het vijfde jaar op rij. Dit jaar is er zelfs voor gekozen om een hoopvolle en grappige tekst te schrijven op een medley van vier zomerhits, namelijk 'One Kiss' van Calvin Harris & Dua Lipa, 'Miljonair' van onder anderen Lil' Kleine, Boef en Ronnie Flex, 'Liefde in de Lucht' van Kraantje Pappie & Joshua Nolet en 'Flames' van David Guetta & Sia.

Benieuwd naar de 'Adelbertley' van dit jaar? Luister en bekijk hem hier:



