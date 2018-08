Glas dreigt van Haagse Strijkijzer te vallen, Rijswijkseplein afgesloten

DEN HAAG - In Den Haag is de omgeving van de Haagse Toren aan het Rijswijkseplein - beter bekend als het Strijkijzer - afgezet. Er zou gevaar dreigen dat glas van het gebouw naar beneden zou vallen. Al het verkeer, inclusief het openbaar vervoer, staat vast en wordt omgeleid.

Een glazenwasser die aan het werk was zou hebben geconstateerd dat een deel van de bouwconstructie 'op half zeven zou hangen', aldus een woordvoerder van de politie. Uit veiligheidsoverwegingen is een deel van de omgeving afgezet. 'Bezoekers kunnen het gebouw nog wel in via de hoofdingang', vertelt een medewerker van restaurant The Penthouse dat bovenin het gebouw zit.

De HTM laat via Twitter weten dat tram 15 door de afsluiting omrijdt bij Station Hollands Spoor. De tram stopt wel bij de haltes Hollands Spoor en Leeghwaterplein, maar niet bij het Rijswijkseplein en de Goudriaankade. De alternatieve haltes zijn makkelijk te voet te bereiken.