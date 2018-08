Man beroofd bij station, politie houdt Amsterdammer aan

DEN HAAG - Een 30-jarige man uit Den Haag is dinsdagmiddag beroofd op het Haagse Stationsplein. Dit gebeurde rond 16.00 uur.

Toen de politie aankwam bij het plein voor station Hollands Spoor, vertelde het slachtoffer dat hij door een man tegen de grond was geduwd en dat vervolgens zijn tas was meegenomen. Daarna klom de dader over een hek en ging hij er vandoor.

Op basis van het signalement dat het slachtoffer gaf, konden de agenten korte tijd later een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij is vastgezet.