300 jaar Dijkmolen: 'Zonder de molen zouden we hier in Maasland niet kunnen wonen'

MAASLAND - Al 57 jaar is hij 'getrouwd' met zijn molen. Molenaar Henk de Bruijn uit Maasland is geboren in één van de bedstedes die de Dijkmolen toen nog had. Hij woont er al heel zijn leven en zal ook nooit meer weggaan. Met trots vertelt hij over de wieken die momenteel in de vreugdestand staan. Deze woensdag bestaat de molen namelijk precies 300 jaar.

Al drie eeuwen lang pompt de molen het overtollige water uit de Dijkpolder twee meter omhoog naar het boezemwater van de Zuidgaag. Zelfs toen in de 19e eeuw overal stoomgemalen verschenen, behield de Dijkmolen zijn functie. 'Zonder deze molen zouden we hier niet kunnen wonen,' zegt De Bruijn.

Hoogheemraad van Delfland Antoinette Jans onderstreept dit: 'Met name in tijden van overvloedige regenval is alle pompcapaciteit nodig. De molen is dus heel belangrijk.' Het waterschap heeft nog zes windmolens in dienst die polders droog malen. In 1900 waren dat er nog 111. Zeker met het veranderende klimaat blijven deze windmolens van belang. 'Als het na zo'n droge zomer met verdroogde en verzwakte dijken ineens hard gaat regenen, kan dat heel gevaarlijk zijn voor de dijken. Dan is het belangrijk dat we het water snel wegpompen.'



Maximaal wind vangen

Tachtig kuub water kan de molen maximaal per minuut aan. Dan moet de molenaar de molen wel precies 'op de wind' zetten. De bovenkant van de molen wordt dan zo gedraaid dat hij maximaal wind vangt. 'Ik heb wel eens de politie aan de deur gehad. Ze vroegen of het niet te gevaarlijk werd. Toen zei ik: een molen gaat pas te hard draaien als de stukken er vanaf vliegen.' Dat is overigens wel eens gebeurd. Bij een storm in 1993 raakten 19 heklatten los. 'De wind blies ze weg, ze kwamen in de hele omgeving terecht. Sommige latten stonden rechtop in het weiland.'

Binnen beklimt De Bruijn met gemak de lange steile trappen. Boven op de kapzolder, de tweede verdieping, heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. De zolder zelf is hier en daar zwartgeblakerd. De Bruijn legt uit: 'Omdat de kap kan draaien afhankelijk van de wind, kun je geen schoorsteen bovenop plaatsen. De afvoer van de kachel kwam daarom vroeger uit op deze zolder. Daar moest je dus niet te lang blijven.'



Guinness Book of Records

Tot in de jaren '80 gold de Dijkmolen als grootste van heel Nederland met zelfs een vermelding in het Guinness Book of Records. De wieken zijn 29,20 meter lang. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 september is de Dijkmolen in Maasland van 10 tot 17 uur te bezichtigen.

