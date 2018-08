Beste boekverkoper nog maar net op eigen benen: 'Ontzettend vereerd'

NOORDWIJK - Ze is nog maar net drie maanden eigenaar van de Noordwijkse boekhandel Van der Meer, maar nu al mag Nadine Mussert (32) zich de 'boekverkoper van het jaar' noemen. 'Ik was wel een beetje sprakeloos', reageert ze op haar uitverkiezing door de jury.

Nadat ze door vakgenoten was genomineerd, kwam ze dankzij publieksstemmen op een shortlist met vier andere boekverkopers terecht. De jury - bestaande uit schrijver Jaap Robben, boekhandelaren en de winnares van vorig jaar - wees Mussert aan als winnaar. 'Ik ben ontzettend vereerd', vertelt ze. 'Binnen het boekenvak is dit best wel een eervolle vermelding.'

De van het eiland Kaag afkomstige Mussert was onder haar voorgangers al zes jaar werkzaam bij boekhandel Van der Meer. Het lef om in te stappen als eigenaar én haar visie op het boekenvak gaven de doorslag. 'Ik geloof er nog steeds in dat een boekhandel meer biedt dan alleen maar boeken. Ook mensen die niet zo vaak lezen of weinig tijd hebben, moeten het een fijne plek vinden.'



'Ken je klanten'

In mei nam ze het stokje over van Martha Baalbergen en Peter van Blanken. Haar geheim? 'Ken je klanten. Dat is het voordeel in een dorp als Noordwijk. Van der Meer bestaat al ruim zestig jaar. Het is klein begonnen en uitgegroeid tot een boekenwinkel van vierhonderd vierkante meter met een café. Er komen moeders, kinderen, jong volwassenen. Voor al die doelgroepen organiseren we dingen.'

Als 'boekverkoper van het jaar' heeft Mussert de Albert Hogeveen Bokaal gekregen, een prijs die vernoemd is naar de Groningse boekverkoper die in 2005 na 34 jaar trouwe dienst het slachtoffer werd van een ontslagronde. Ze ontving ook een banner met complimenteuze uitspraken van klanten. 'Af en toe is het best wel bikkelen, maar hiermee worden we als boekhandel wel gelanceerd.'

