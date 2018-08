Deel dit artikel:













Verdachte bedreigen Wilders donderdag voor de rechter De man die verdacht wordt van dreiging tegen Wilders | Still: Youtube

DEN HAAG - De man die dinsdag in Den Haag werd opgepakt op verdenking van het dreigen met een aanslag op Geert Wilders, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal dan besluiten of hij langer in voorarrest blijft, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag.

De 26-jarige man had een filmpje op Facebook gezet waarin hij dreigde dat hij in Den Haag was om een aanslag te plegen op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. De reden daarvoor was de cartoonwedstrijd die Wilders heeft georganiseerd over de profeet Mohammed. De man zit sinds zijn aanhouding in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt verhoord. Politie en het OM doen verder geen mededelingen over het onderzoek. LEES OOK: Man (26) opgepakt in Den Haag voor dreigen met aanslag