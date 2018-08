Deel dit artikel:













Rechter wil dat mediator ruzie tussen grondeigenaren en gemeente oplost De fundering is gelegd. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een groep kopers van zelfbouwkavels in de Haagse Transvaalbuurt zit tot over de oren in de schulden door een bouwvertraging. De kopers vinden dat de gemeente Den Haag aansprakelijk is en de kosten moet vergoeden. De partijen steggelen al twee jaar over de hoogte van een schadevergoeding. De rechter besloot woensdag dat ze een mediator in de arm moeten nemen.

De kopers van de tien kavels moeten door bouwvertragingen heel veel geld betalen. De kosten lopen voor sommigen op tot 130.000 euro. De vertraging komt door een fout van de gemeente, die de grond vervuild opleverde en niet op tijd saneerde, zeggen de kavelkopers. De rechter vindt het niet verstandig de zaak te behandelen. 'Hier moet toch uit de komen zijn?' De rechter heeft de partijen geadviseerd met een mediator om tafel te gaan. Binnen een paar weken moeten ze eruit zijn. 'Houd er rekening mee dat een deel van de aannemerskosten niet te verhalen is op de gemeente', zegt de rechter tegen de eisende partij.

Fundering pas net gelegd Vorig jaar al hadden de zelfbouwkavelkopers in hun nieuwe huizen moeten wonen, maar de realiteit is anders. De fundering is net gelegd. De verwachting is dat de kopers pas volgend jaar in de zomer in hun nieuwe huizen kunnen wonen. De kopers zitten al lange tijd met dubbele kosten, die veel mensen niet kunnen betalen. 'Deze financiële problemen zijn heel stressvol en hebben enorme gevolgen voor de thuissituatie', zegt Martin Lauwers, één van de kopers. 'Ik ben heel blij dat we nu gedwongen worden met een onafhankelijke mediator eruit te komen.'

Fouten De gemeente geeft toe fouten te hebben gemaakt, maar zegt niet aansprakelijk te zijn voor alle kosten. Den Haag vindt dat de kopers zelf ook verantwoordelijk zijn voor de opgelopen bouwvertraging, en voor boetes die de aannemer in rekening brengt voor de vertragingen. Eén van de kopers, Milko Lippe, noemt bijna het hele pleidooi van de gemeente een leugen. 'Bijna alles wat ze zeiden is gewoon niet waar!' Hij hoopt dat de mediator de feiten naast elkaar legt en ziet dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

In de kou laten staan Advocaat van de kopers Marc Houweling zegt: 'Dit is toch triest? Je ziet dat deze kopers deze opgelopen kosten van ongeveer een ton helemaal niet kunnen betalen. Natuurlijk hebben ze de boeteclausules van de aannemer ondertekend, zij zijn geen grote zakelijke partij die over dit soort clausules gaat onderhandelen.' De advocaat vindt dat de gemeente het niet kan maken om kopers in de kou te laten staan en ze te laten opdraaien voor iets dat ze niet kunnen betalen.