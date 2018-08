Werkstraf voor dieven met natte voeten in videotheek

DE LIER - Twee Hagenaars zijn door de rechter veroordeeld voor de diefstal van een kluis uit videotheek Filmclub in de Lier. Ze moeten werkstraffen doen van 120 uur.

Bij de videotheek werd in de nacht van 4 oktober 2016 een kluis met daarin onder meer bijna 900 euro en een harddisk leeggeroofd. De politie zag natte voetstappen die leidden naar een woning aan de Anjer. In de kliko in de tuin vonden de agenten de buit, handschoenen en een breekijzer. Binnen lagen die mannen te slapen. De bewoner lag in zijn bed en op de grond lagen de twee verdachten. In de badkamer stond een tas met natte kleren.

Justitie wilde de Hagenaars Massoed H. (27) en Ibrahim U. (38) aanvankelijk niet vervolgen, maar de eigenaar van de videotheek stapte naar het gerechtshof. Hij vond het besluit om niet te vervolgen onrechtvaardig. Het hof oordeelde in 2017 dat er toch een proces moest komen.



Dakloos

Beide verdachten hebben vanaf het begin ontkend iets met de inbraak te maken te hebben. Bij de zitting woensdag is alleen Ubrahim U. aanwezig. Hij is erg boos op justitie. 'Ik word als crimineel gezien, maar heb bij niemand ingebroken.' Volgens hem was zijn sok vochtig omdat hij in de cola was gaan staan. De bewoner van het huis zou een kennis zijn geweest, die hem een slaapplek aanbod omdat hij dakloos was.

De officier van justitie speekt van een 'onzinverhaal'. Volgens de officier zijn de mannen op slinkse wijze in de winkel gekomen. De zaak ligt aan het water en via bootjes kwamen ze bij de ingang uit. Vermoedelijk zijn ze tussendoor nog in het water gevallen.



Dna-match

De advocaat van de verdachte wijst erop dat er geen dna-match is. Verder zou zijn cliënt door een hernia niet over boten kunnen klimmen. De politierechter vindt toch dat er genoeg bewijs is voor inbraak en dat ze een werkstraf moeten doen. De verdachten krijgen ook een boete opgelegd. Ze moeten de videotheek 100 euro betalen voor de schade.