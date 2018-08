Deskundige: Niet duidelijk of aanslag op Wilders of Tweede Kamer is voorkomen

DEN HAAG - Is met de aanhouding van een 26-jarige man uit Pakistan dinsdag op Den Haag Centraal een aanslag voorkomen? 'Dat weten we op dit moment nog niet', zegt Jelle van Buuren. Hij is docent aan de universiteit Leiden en een autoriteit op het gebied van terrorisme. 'Voor de autoriteiten was het in ieder geval serieus genoeg om de man op te pakken.'

Een 26-jarige Pakistaan zette maandag een filmpje op Facebook. Daarin zei hij dat hij in Den Haag was om een aanslag te plegen op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. De reden daarvoor is de cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders heeft georganiseerd over de profeet Mohammed. 'Alleen hij is mijn doel', zei de Pakistaan.

Bij kebabzaak Döner Company op het Centraal Station, waar de man het filmpje opnam, herkennen ze hem niet. 'De politie is wel langs geweest om camerabeelden vanaf negen uur 's ochtends op te vragen.' De vrouw vermoedt dan ook dat de man rond die tijd het filmpje heeft opgenomen. Zelf kwam ze pas aan tussen half tien en kwart voor tien, vertelt ze.



Een politiek gevoelige zaak

Van Buuren legt uit dat van iedere dreiging op het internet een analyse wordt gemaakt. 'Het gaat hier natuurlijk om een heel politiek gevoelige zaak. Het gaat om de zoveelste bedreiging tegen Wilders, het gaat over cartoons, het gaat over vrijheid van meningsuiting. Ik kan mij voorstellen dat autoriteiten ook gedacht hebben: we nemen het zekere voor het onzekere.'

Ook zou de aanhouding volgens hem een signaal kunnen zijn voor het buitenland. 'Dit laat ook zien dat Nederland dit soort zaken in de gaten houdt en optreedt als dat nodig is.'



Dreigingsanalyse

Hoe de autoriteiten op het spoor van de man zijn gekomen willen ze woensdag niet zeggen. 'Het kan een burger zijn die tipt, of van een dienst uit een ander land', aldus Van Buuren. 'Dan wordt zo'n dreiging geanalyseerd: wat weten we over diegene, met wie staat hij in contact. Is hij bekend met wapens of explosieven... Al die dingen bij elkaar maken de dreigingsinschatting en ook de beslissing om wel of niet tot actie over te gaan.'

Dat een cartoonwedstrijd een veiligheidsrisico vormt bleek wel in mei 2015. Toen openden twee man het vuur bij een tentoonstelling van Mohammedcartoons in Texas. Wilders was eerder te gast op het evenement. Ook de aanslagen op het satirische weekblad Charlie Hebdo waren wraak voor het afbeelden en spotten met de profeet.



Niet zwichten

Van Buuren denkt niet dat de wedstrijd in Den Haag vanwege de dreiging niet doorgaat. 'Je zou dan zwichten voor dreiging of geweld en dat is nooit een goede zaak.' Daarbij wordt de wedstrijd in een beveiligd deel van de Tweede Kamer gehouden. 'Daar loop je niet zomaar naar binnen.'

De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Haag willen woensdag niet meer informatie geven over de aanhouding. 'De burgemeester neemt de situatie serieus', laat ze in een verklaring weten. 'Daarom heeft ze gisteren ook de driehoek bij elkaar geroepen.' De politie 'staat geen media te woord over de zaak', liet een woordvoerder weten.



'Onacceptabel' en 'weerzinwekkend'

Minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben de bedreigingen woensdag afgekeurd. Ze noemden het 'volkomen onacceptabel' en 'weerzinwekkend'.