Knooppunt Holland: Route Johan & Bert - Krimpenerwaard

DEN HAAG - Deze week fietst Johan samen met Bert van Leeuwen in de Krimpenerwaard. Hier krijgen ze uitleg over 'natte teelt', gewassen die onder water kunnen groeien, een mogelijk nieuwe vorm van teelt voor dit drassige gebied. Ook bezoeken ze een struisvogelboerderij, waar ze de struisvogels voeren en een struisvogelei bakken. Tenslotte leren ze hoe en waarom er steeds meer natuur wordt aangelegd in de Krimpenerwaard. Tijdens het fietsen en de picknick vertelt Bert waarom hij zijn aandelen in Skyhigh TV verkocht heeft, over zijn kleinzoon die een paar uur voor de fietstocht geboren werd en waarom hij het na 17 seizoenen nog steeds leuk vindt 'Het Familiediner' te presenteren.

Deze fietstocht begint bij Knooppunt 15 aan de Schaapjeszijde in Gouderak. Midden in de weilanden en niet ver van de Hollandse IJssel, maar wel met een parkeerplaatsje. Aan de overkant zie je in het weiland een groot bord staan met hierop informatie over de natte teelt, met daarnaast ook het proefperceel met de lisdoddes dat in de uitzending te zien was. Wil je meer informatie over de natte teelt? Kijk dan op www.veenweiden.nl .

Fiets hiervandaan naar knooppunt 19. Via Achterbroek (57) fiets je door naar buurtschap ’t Beijersche. Dit buurtschap telt 100 woningen en ongeveer 350 inwoners. 't Beijersche wordt ontsloten door een gietijzeren ophaalbrug uit 1888 die in 2006 is gerestaureerd. Je rijdt hierover als je bijna bij de N207 bent.

Over de brug steek je bij knooppunt 26 die provinciale weg N207 over, gaat linksaf en fietst parallel aan deze weg naar de knooppunten 10 en 9. Bij knooppunt 9 ga je rechtsaf en gaat richting Haastrecht. Dit is een drukke weg, maar door het vrijliggende fietspad is het prima fietsen. Na knooppunt 41 zie je aan je rechterhand een grote (houten) struisvogel in de berm staan. Wil je meer informatie over de struisvogelboerderij uit de uitzending, waar je ook kunt overnachten, kijk dan op www.destruisvogelboerderij.nl .

Fiets door naar knooppunt 12, het centrum van Haastrecht. Dan door naar knooppunt 27 en daar ga je rechtsaf richting Stolwijk.

Bij 28 in Stolwijk ga je richting 73 om vervolgens door te trappen naar 72. Dan het rijtje 23-22-21-20 om bij knooppunt 20 rechtsaf te gaan richting De Hollandse IJssel. Vlak voor de IJssel ga je rechtsaf en fiets je naar knooppunt 15, het beginpunt van deze tocht.

Deze route is prachtig als je houdt van het Hollandse landschap met weilanden vol koeien, slootjes met lage graskanten en oude boerderijen.

Veel plezier!