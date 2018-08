Zon gemist? Geen zorgen: 'De zomer komt terug'

Luchtfoto van de pier in Scheveningen en badgasten op het strand. (Foto: ANP)

REGIO - Heb je de zon gemist? Dan heeft Omroep West-weerman Huub Mizee goed nieuws: de zomer komt namelijk terug. Of beter gezegd: de zogenoemde nazomer komt er dit weekend aan. 'Het wordt warmer.'

'Hoewel het de laatste dagen nogal bewolkt was en er ook hier en daar wat regen viel, zal het vanaf komend weekend geleidelijk weer zomers worden!', zegt Mizee. Hij verbetert zichzelf wel meteen: 'We moeten dan eigenlijk van nazomer spreken, want zaterdag begint ook de klimatologische herfst.'

Op vrijdag komt er echter een hogedrukgebied ten noorden van Nederland tot ontwikkeling, voorziet Mizee. 'Dat hogedrukgebied trekt in het weekend naar de Oostzee, zodat de wind bij ons oostelijk zal worden. Daarmee wordt dan drogere en warmere lucht aangevoerd. We krijgen meer zon en het wordt warmer. Volgende week kan de temperatuur regelmatig rond de 25 graden uitkomen.'



Stabiele weer tot half september

Volgens de weerman ziet het er naar uit dat het stabiele weer mogelijk tot half september kan aanhouden. 'Dat betekent dus ook dat er nog geen einde komt aan de droogte. In augustus zijn er plaatselijk wel zware buien gevallen, maar de droogte is daarmee nog lang niet gecompenseerd', aldus Mizee.

