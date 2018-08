Deel dit artikel:













Weer stukje centrum Alphen opgeleverd: 'Het begint steeds meer te bruisen' Het Thorbeckeplein in Alphen | Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Wie al een tijdje niet meer in het centrum van Alphen is geweest, weet waarschijnlijk niet wat hij ziet: een complete metamorfose voor het woon- en winkelgebied rond het Torberckeplein op de Lage Zijde. 'We krijgen alleen maar positieve reacties van onze inwoners en bezoekers', aldus wethouder Gerard van As (Nieuw Elan).

Na jaren van verpaupering en renovatie wordt het compleet vernieuwde Thorbeckeplein aanstaande zaterdag heropend. 'Het centrum straalt eindelijk sfeer uit, precies wat we wilden', zegt de tevreden Van As. Het woon- en winkelgebied rond het Torbeckeplein op de Lage Zijde heeft een flinke opknapbeurt gekregen. En met succes, volgens Van As. 'Met het mooie weer zie je dat mensen hiernaartoe komen in het weekend. En ze blijven hier ook veel langer hangen', aldus de wethouder.

Renovatie winkelcentrum De Aarhof De herontwikkeling van de Lage Zijde is opnieuw een mijlpaal in de vernieuwing van het Alphense stadshart. De afgelopen jaren is er op en rond het Thorbeckeplein flink gebouwd en gerenoveerd. Zo kreeg eerder de Hoge Zijde al een opknapbeurt.





En het werk zit er nog niet op. Een paar honder meter verderop gaat de eerste schop alweer in de grond voor de bouw van nieuwe huizen, een bieb en in een later stadium de renovatie van winkelcentrum De Aarhof. Dat moet over drie tot vier jaar af zijn. LEES OOK: Wethouder Alphen: 'Minder winkels, meer gezelligheid rond Thorbeckeplein'