Koninklijke familie neemt afscheid van zes labradorpuppies

WASSENAAR - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane hebben afscheid genomen van zes labradorpuppies die in juni op hun landgoed De Eikenhorst zijn geboren. Eén van de puppies, Luna, blijft bij het koninklijk gezin en hun twee honden Nala en Skipper wonen.

'Pups uitgevlogen', staat er bij de Instagramfoto van het Koninklijk Huis te lezen. 'Luna blijft met Nala en Skipper op de Eikenhorst'. Op de foto is puppie Luna met haar moeder Nala te zien.

Toen in juni het beschuit met muisjes op tafel stond in Villa Eikenhorst, was al bekend dat voor zes van de zeven puppies een ander huis gezocht zou worden. De Rijksvoorlichtingsdienst kan niet zeggen waar deze hondjes naartoe zijn gegaan.



