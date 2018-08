Deel dit artikel:













Toneelstuk naast as van Couperus op begraafplaats Oud Eik en Duinen Het graf van Louis Couperus op begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Theatergroep Zout gaat op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag een toneelstuk spelen, Voorbij, gebaseerd op Louis Couperus' beroemde roman uit 1904 'Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan'. De as van Couperus, die in 1923 overleed en werd gecremeerd, wat voor die tjd hoogst ongebruikelijk was, bevindt zich op die begraafplaats onder een zuil.

Het stuk, met livemuziek, wordt drie keer gespeeld in de kleine aula: één keer op zaterdag 22 en twee keer op zondag 23 september. Dat de restanten van de grote schrijver op Oud Eik en Duinen rusten was ook de aanleiding, zegt een medewerkster van uitvaartonderneming Monuta die de begraafplaats beheert. De rustplaats van Couperus trekt nog volop belangstelling. Elke week komen er wel mensen naartoe en soms worden bloemen of een brief achtergelaten voor de nog altijd populaire auteur. Het is voor het eerst dat er een toneelstuk te bezoeken is op deze begraafplaats. Eerder waren er al wel concerten en er zijn ook regelmatig rondwandelingen over Oud Eik en Duinen, waar meer mensen uit de kunst- en cultuurwereld rusten. LEES OOK: Te laat voor begrafenis door verwarrende namen: hoe kan dat toch?