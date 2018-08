Londen, New York, Madurodam; miniatuurstad krijgt marathon

DEN HAAG - Madurodam krijgt een eigen marathon. Daarmee schaart het ministadje zich in de lange rij van steden met een marathon, zoals New York, Boston, Londen en Rotterdam. De miniatuurversie van de wedstrijd wordt gehouden op zondag 7 oktober.

Omdat in Madurodam alles in schaal 1:25 is zal ook de hardloopwedstrijd op die schaal worden gehouden. Dat betekent dat de deelnemers geen 42 kilometer en 195 meter rennen, maar 1,69 kilometer.

'Het rennen van een marathon is een sportief hoogtepunt, maar onhaalbaar voor kinderen. Wij willen hen de mogelijkheid geven om ook een waanzinnige prestatie neer te zetten,' aldus Marianne Aalders, woordvoerder van Madurodam. 'We hebben de afstand teruggebracht naar een voor hen haalbare duurloop.' Wie echt fanatiek is kan de afstand ook twee of drie keer lopen.



Inschrijving begonnen

De inschrijving voor de marathon van Madurodam is woensdag begonnen. Deelname is primair voor kinderen, maar volwassenen mogen met hen meerennen.

Iedereen kan meedoen, vertelt Aalders: 'De marathon is voor renners zonder beperking, met handbikes, blade runners, blindrunners, racerunners én non-runners. Je mag de marathon ook lopend afleggen. Voor kinderen die samen met een volwassene willen meedoen, omdat ze begeleiding nodig hebben of omdat het samen fijner is, hebben we een speciale Family & Friends run.'



Goed doel

De route begint op het George Maduroplein, voor de ingang van het park. Daarna wordt om Madurodam heen gelopen waarna de laatste meters in het stadje zelf zijn. 'Iedere stadsmarathon heeft een iconische plek als finish. De Madurodam Marathon overtreft dit: je loopt langs alle iconen van Nederland en finisht met letterlijk heel Nederland aan je voeten,' aldus Aalders.

Wie mee wil doen moet er wel snel bijzijn, want de deelname is beperkt. De marathon begint om twee uur 's middags, en er wordt gestart in groepjes, het gaat er dus niet om wie de snelste tijd neerzet. Het gaat wel om de opbrengst: die komt ten goede aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.