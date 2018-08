Vernieuwd wijkpark is een 'verademing'

DEN HAAG - Het Haagse Energiekwartier heeft een nieuw park: De Verademing. Het terrein waar vroeger vuil werd verbrand, heeft plaatsgemaakt voor een park met een speeltuin en manege. 'Het is belangrijk dat er in een stad ook ruimte is voor groen', aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD).

Tussen de Loosduinseweg en de Newtonstraat ligt sport- en recreatiepark De Verademing, op het terrein waar vroeger de vuilverbranding lag. Na iets meer dan een jaar verbouwen krijgt het Energiekwartier zijn park terug.

'Vijftien jaar geleden werd het al een park, maar dat bestond voornamelijk uit steen', vertelt Revis. 'Nu is er eindelijk een mooie plek met groen, sportgelegenheden en een grote speeltuin.'



Groen in het Energiekwartier

En dat is voor de inwoners van de wijk een 'verademing'. Zo ook voor Nel Schrama, aan wie het park de nieuwe naam te danken heeft. 'In de wijkkrant stond een oproep. Wie weet er een goede naam voor het vuilverbrandingsterein dat een park gaat worden?'

'Ik dacht aan de smerigheid die de vuilverbranding in de buurt veroorzaakte, zoals vettige ramen. Toen realiseerde ik me: dat moet toch een verademing zijn, lekker groen in de wijk!', aldus Schrama.



Een speeltuin en mini-manege

De herindeling van het park De Verademing is onderdeel van een grote veranderingslag in het Energiekwartier. 'Er zijn nieuwe huizen gebouwd, waar veel jonge mensen wonen of gaan wonen', vertelt Revis. 'Het is belangrijk dat er dan ook ruimte is voor groen.'

Revis is erg blij met de voorzieningen voor kinderen in het park. 'Het is toch fantastisch dat in dit stukje stad een mini-manege zit met een paar pony's en zelfs twee paarden?' Maar het meest te spreken is hij over de speeltuin: 'Die vind ik heel gaaf!', aldus de enthousiaste wethouder.

