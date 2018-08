Haagse fractievoorzitters bijeen voor gesprek over dood Willie Dille

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag heeft alle fractievoorzitters uit de Haagse gemeenteraad uitgenodigd voor een bijeenkomst achter gesloten deuren waarin gesproken wordt over het overlijden van PVV-raadslid Willie Dille. Afgelopen maandag sprak Krikke al individueel met een aantal fractievoorzitters hierover. Dat melden bronnen op het stadhuis aan Omroep West.

Willie Dille maakte begin augustus een eind aan haar leven. Kort voor haar dood had ze een filmpje op Facebook gezet, waarin ze zei dat ze was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groepje moslims. Ze zei dat collega-raadslid Arnoud van Doorn, een ex-PVV'er die zich tot de islam heeft bekeerd, erachter zou zitten. Dille maakte zich zorgen over de veiligheid van haar en haar familie vanwege meerdere bedreigingen.

Daarnaast stelde Dille in het filmpje dat ze zich in de steek gelaten voelde door burgemeester Krikke en de politie. Zij zouden niets voor haar hebben gedaan. Krikke erkende dat ze meerdere gesprekken met Dille heeft gehad over de verkrachting en de bedreigingen. De burgemeester heeft Dille toen steeds geadviseerd om aangifte te doen maar volgens Krikke wilde Dille dit niet.



Samen praten

Krikke nodigt nu alle fractievoorzitters uit de Haagse raad in een mail uit om volgende week woensdag in een gezamenlijke bijeenkomst te spreken over het overlijden van Dille. Het gaat om 'een eerste gedachtenwisseling', staat in de mail.

'Aanvankelijk was de bijeenkomst deze week voorzien', schrijft ze, 'de PVV bleek echter niet aanwezig te kunnen zijn. Om zoveel mogelijk fractievoorzitters in de gelegenheid te stellen aan het gesprek deel te nemen, is daarop in overleg met het presidium besloten het overleg komende week te laten plaatsvinden.'



Afzonderlijke gesprekken

PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands is woensdag dus bij de bijeenkomst. Of Arnoud van Doorn aanwezig zal zijn, is nog niet duidelijk. Afgelopen maandag sprak Krikke al afzonderlijk met een aantal fractievoorzitters over het overlijden van Dille. Deze gesprekken waren ook op uitnodiging van de burgemeester, zeggen bronnen in het stadhuis.

Op donderdag 20 september wordt Willie Dille herdacht aan het begin van de eerste gemeenteraadsvergadering na de zomervakantie.

LEES OOK: Sebastien Kruis opvolger Willie Dille in raad Den Haag