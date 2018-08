Deel dit artikel:













West Wekker: Nog even geduld, de zomer komt terug en Den Haag krijgt virtual reality escaperoom Zomer | Foto: Ab Donker

REGIO - Goedemorgen! In Den Haag komt binnenkort de eerste virtual reality escaperoom en wij nemen alvast een kijkje. Verder in de West Wekker: de Leidse Plastic Soup Surfer presenteert vandaag zijn nieuwe surfplank en wat is er aan de hand in het Westland? Het ene na het andere tuinbouwbedrijf lijkt te gaan fuseren.

Wat kan je vandaag verwachten:

Merijn Tinga, beter bekend als de plastic soup surfer, presenteert zijn nieuwe surfplank. Gemaakt met een 3D-printer van gerecycled plastic. Daarmee surft hij binnenkort van Frankrijk naar Scheveningen, om zo aandacht te vragen voor de plasticvervuiling in de oceaan.

Een primeur voor Den Haag: de stad krijg de eerste virtual reality escaperoom van Nederland. De testfase is bijna afgerond en wij doen alvast een ontsnappingspoging!

In het Westland hebben meerdere tuinbouwbedrijven aangekondigd te gaan fuseren. Wat is daar aan de hand? We gaan vandaag langs in het Westland.





Beeld: MeteoGroup Het weer : geregeld zon en er is een kleine kans op een plaatselijke bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog even weten:

Als je van plan was vandaag of morgen een paar baantjes trekken in het Zuiderbad, hebben we slecht nieuws voor je. Het zwembad is namelijk gesloten tot en met vrijdag. Bij onderhoudswerkzaamheden aan het wedstrijdbad is een storing ontstaan, waardoor de waterkwaliteit niet aan de eisen voldoet. Vanaf zaterdag 1 september zijn alle baden weer open!

Heb je de zon gemist? Dan heeft Omroep West-weerman Huub Mizee goed nieuws: de zomer komt terug! Of beter gezegd: de zogenoemde nazomer komt er dit weekend aan. 'Hoewel het de laatste dagen nogal bewolkt was en er ook hier en daar wat regen viel, zal het vanaf komend weekend geleidelijk weer zomers worden!', zegt Mizee. Volgens hem ziet het er naar uit dat het stabiele weer mogelijk tot half september kan aanhouden.

Na New York, Berlijn en Parijs is het de beurt aan Madurodam. De miniatuurstad krijgt een eigen marathon! En dat beketekent: rennen op schaal. Geen 42 kilometer en 195 meter dus, maar 1,69 kilometer.

In het hart van de campus van TU Delft wordt vandaag het nieuwe onderwijsgebouw Pulse geopend. Het is het eerste energie neutrale gebouw op de campus en het biedt 1020 onderwijsplekken en 275 studiewerkplekken.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.In deze aflevering zien we een herhaling uit het afgelopen seizoen. In deze aflevering is het de beurt aan Gouda. We wensen je een fijne donderdag!