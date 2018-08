Ernst L., veroordeeld voor dood van ex, overlijdt in gevangenis

DEN HAAG - In de gevangenis in Scheveningen is Ernst L. overleden, de man die in 2015 werd veroordeeld voor doodslag op zijn ex-vrouw Joke uit Stolwijk. Hij overleed op 24 augustus. De zoon van het echtpaar heeft dat bevestigd aan RTV Rijnmond.

L. werd opgepakt na de dood van zijn ex-vrouw in 2009. Hij zou haar naar een bos hebben gelokt in Simonshaven, bij Spijkenisse, met de bedoeling om het weer goed te maken, maar zou haar uiteindelijk hebben vermoord. In 2012 kreeg hij daarvoor twaalf jaar celstraf opgelegd. Later werd dat in hoger beroep negen jaar, na een eis van opnieuw twaalf jaar.

Ernst L. heeft altijd ontkend dat hij de dader was. Volgens hem werden hij en zijn ex-vrouw in het bos aangevallen door een man die uit de bosjes kwam, maar daar is nooit bewijs voor gevonden. L. wist na zijn veroordeling enkele weken te verdwijnen, maar kon na een aantal weken worden aangehouden. Waaraan L. is overleden is niet bekend. Hij is 73 jaar geworden.