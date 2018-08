'Nalatenschap laatste Engelandvaarders voor Museum Noordwijk'

NOORDWIJK - De laatste Engelandvaarders schenken hun nalatenschap graag aan het Museum Engelandvaarders in Noordwijk. Dat zei de 95-jarige Hagenaar Rudi Hemmes woensdagavond in de talkshow M.

Hemmes was woensdagavond te gast in het programma van Margriet van der Linden, samen met de 98-jarige Engelandvaarder Eddy Jonker. Aanleiding was de laatste reünie van de Stichting Genootschap Engelandvaarders die woensdag plaatsvond.

De verzetshelden kwamen voor de laatste keer bijeen. Hemmes is er niet bang voor dat daarmee het verhaal van de Engelandvaarders in de vergetelheid raakt. 'We hebben het met de voorzitter van het Museum Engelandvaarders in Noordwijk erover gehad of hij alles van ons wil overnemen. Daar was hij laaiend enthousiast over.'



Aansluiten bij de geallieerde strijdkrachten

'Engelandvaarder' is de erenaam voor alle mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet gebied wisten te ontsnappen om zich in Engeland bij de geallieerde strijdkrachten aan te sluiten.

Het genootschap werd in 1969 opgericht om het contact tussen de Engelandvaarders te bewaren. Sindsdien organiseerde het genootschap jaarlijks een reünie voor Engelandvaarders uit binnen- en buitenland. Dat gebeurde dit jaar dus voor de laatste keer.

