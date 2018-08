Bewoners Dedemsvaartweg willen advocaat in strijd tegen geluidsoverlast trams

DEN HAAG - Bewoners van de Dedemsvaartweg in Den Haag willen een advocaat in de arm nemen in hun strijd tegen geluidsoverlast van HTM-trams. Ze doen dat op advies van mr. Frank Visser. De voormalige Rijdende Rechter gaf de bewoners woensdagavond het advies om juridische bijstand te regelen. Het juridisch advies van mr. Frank Visser aan de bewoners van de flats aan de Dedemsvaartweg die al jaren vruchteloos klagen over de geluidsoverlast van de nieuwe en zwaardere HTM trams, was woensdagavond te zien bij SBS 'Mr. Visser rijdt visite'. Zijn oordeel: 'Het geluid is inderdaad boven de norm, mijn advies is: neem een advocaat en begin een rechtszaak tegen de HTM'.

Mr. Frank Visser heeft in zijn programma op SBS6 het geluid van de trams laten meten door een expert. Daaruit blijkt dat zowel met de ramen open als dicht de norm in huis wordt overschreden. Eén van de klagers, Hilda Koenst is blij met de uitspraak.

Toch houdt ze een slag om de arm: 'We moeten nog wel op zoek naar een advocaat, en dat is niet gratis natuurlijk. Het zou een bodemprocedure kunnen worden en dat kan jaren duren. Waar halen we het geld vandaan?’ verzucht Koenst die daarom een crowdfundactie wil starten om geld in te zamelen.



Wielen vaker slijpen

De HTM heeft laten weten dat de opnames van het programma 'Mr. Visser rijdt visite' al in april hebben plaatsgevonden en dat de organisatie sindsdien bezig is geweest om de wielen vaker te slijpen zodat er minder overlast zou zijn. De HTM wacht af of de bewoners inderdaad een advocaat in de arm nemen.

'Dat vind ik nou zo gemeen', zegt Hilda Koenst. ‘We moesten van SBS tekenen dat we geen actie zouden ondernemen totdat de uitzending was geweest. Dus dat hebben we ook netjes gedaan. Ik hoop zo dat er zich een advocaat aandient die zich sterk maakt voor onze zaak.'



'Horendol word ik er van'

Om de advocaatkosten te kunnen betalen is Koenst van plan een crowdfundingsactie op touw te zetten. Want die advocaat wil ze zeker: 'We worden gek van het geluid van die trams. Ik ben niet de enige, hele wijken hebben er last van. Ik zou wel weer eens normaal willen slapen want hier word ik horendol van', aldus Koenst.

LEES OOK: Tram 1 naar Scheveningen vervangen door bus 61 en 31