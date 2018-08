Man die Geert Wilders wilde doden werkte in pizzatent

DEN HAAG - De 26-jarige Pakistaan die dinsdag werd aangehouden voor het dreigen met een aanslag op Geert Wilders hoort vrijdag of zijn voorarrest verlengd wordt. Mogelijk kan justitie dan ook meer vertellen over zijn motieven en de ernst van de dreiging. Tot nu toe liet het onderzoek dat niet toe schreef de politie nog op dinsdag toen de autoriteiten zijn aanhouding bekend maakten.

De activiteiten van de man op social media geven een kleine inkijk in zijn leven. Zo beheert de verdachte de Facebookpagina 'Voice of Muslim, with the great man', een pagina met bijna 4800 volgers. Daarop plaatsen leden foto's en filmpjes. Op 21 augustus plaatst iemand een stukje uit een Pakistaanse nieuwsuitzending over de cartoonwedstrijd van Geert Wilders.

Zelf heeft de verdachte ook een aantal Facebookpagina's, meerdere email-adressen, een YouTube-account en een Instagramprofiel. Wie de laatste twee bezoekt, krijgt de melding dat de pagina niet meer beschikbaar is.



Pizza

Volgens zijn Facebookprofiel werkt de verdachte in een pizzeria en kebabrestaurent, en plaatst hij opvallend veel foto's van pizza's. Ook valt te lezen dat hij in november 2017 een opleiding is begonnen op de Islamic University in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Op 13 mei plaatst hij een foto van een tatoeage in zijn nek met de tekst: 'I Love Mom.'

Verder is te zien dat hij het afgelopen twee jaar verschillende plekken in Europa heeft bezocht. Zo plaatste hij foto's en video's uit onder meer Parijs, poserend voor de Eiffeltoren of Montmartre, alleen of met anderen.



Half Europa door

Maar ook foto's uit Italië, België en een filmpje gemaakt in het vliegtuig, volgens eigen zeggen, van Berlijn naar Milaan. Ook blijkt dat hij Duitsland en Oostenrijk bezocht heeft. Op 25 augustus plaats hij op Facebook een foto van een busticket van Parijs naar Amsterdam. Daar zou hij die zaterdag om 20.15 uur aangekomen moeten zijn op station Amsterdam Sloterdijk.

Op 27 augustus plaatst de verdachte het filmpje, gemaakt in de Döner Company op het Centraal Station van Den Haag, op Facebook waarin hij over Geert Wilders zegt: 'Alleen hij is mijn doel'. Als reden noemt hij: 'Ze maken grappen over onze profeet.'