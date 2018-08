Deel dit artikel:













Tekort op jeugdhulp Zoetermeer flink groter dan gedacht Jeugdzorg (Foto: ANP/Roos Koole)

ZOETERMEER - Het verwachte tekort op jeugdhulp in Zoetermeer is zeven miljoen euro groter dan eerder was voorzien. Dat meldt de gemeente Zoetermeer. De kosten op jeugdhulp zijn hoger door hogere tarieven in de jeughulp, een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten en een toename van kinderen die hulp nodig hebben. Daarnaast blijven geplande besparingen achter.

Het totale tekort in 2018 blijkt nu negen miljoen euro op een totaal budget van 38 miljoen euro voor de jeugdhulp in 2018 voor Zoetermeer. De omvang van het tekort op jeugdhulp heeft invloed op de begroting van de komende jaren. Het college gaat op zoek naar oplossingen. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat vrijwel alle gemeenten in de regio te weinig geld van het Rijk krijgen voor de uitvoering van zorgtaken. Vooral op jeugdzorg voorzien veel gemeenten tekorten, omdat de rijksuitkering voor jeugdhulp elk jaar daalt. De kosten kunnen met de bijdrage niet meer gedekt worden.

Samenstelling van de bevolking Zoetermeer is één van de steden die vindt dat het Rijk onvoldoende rekening houdt met de samenstelling van de bevolking. Een op tien de kinderen die met jeugdzorg in aanraking komen woont in een éénoudergezin in Zoetermeer, terwijl dit landelijk zes procent is. Ook groeit ruim vijftien procent van de kinderen in Zoetermeer op in armoede, terwijl dat landelijk 9,5 procent is. De gemeente Zoetermeer gaat onder leiding van de wethouder jeugd op zoek naar manieren om de kosten van jeugdhulp terug te dringen. Volgens de gemeente blijft goede en betaalbare zorg voor kinderen het belangrijkste. LEES OOK: Jongeren Zoetermeer en Hillegom krijgen vaakst jeugdhulp