Flinke file op A4 richting Den Haag na ernstig ongeluk

DEN HAAG - Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat donderdagochtend een file met een vertraging van zeker een uur na een ernstig ongeluk, net na knooppunt De Hoek ter hoogte van Nieuw-Vennep. De A4 is enige tijd helemaal dicht geweest, maar inmiddels zijn twee rijstroken vrijgegeven.

Rijkswaterstaat adviseert via Utrecht over de A9, A2 en A12 om te rijden als je richting Den Haag wilt. Volgens de politie heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en vrachtwagen. Een persoon zat bekneld in een voertuig en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de vele rommel op de rijbaan verwacht Rijkswaterstaat dat het nog wel even gaat duren voordat alle file is opgelost.

