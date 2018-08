'Sjaak Polak is een wereldvent, maar ik denk dat SJC gelijkspeelt'

Hee Randy. Ben je al een beetje uitgejuicht na het late winnende doelpunt van jouw club NEC tegen Jong FC Utrecht afgelopen maandag?

'Jaja, wat een zaadpot was dat. Ik dacht: we gaan toch geen punten laten liggen tegen een beloftenelftal. Ik maakte me al zorgen. Toen schoot Sven Braken in de laatste minuut die bal tegen de touwen. Toen was ik wel even blij.'

Dat je blij was liet je zien op een Instagram-filmpje. Even later stuurde je een berichtje de wereld in met excuses. Zo erg was je filmpje toch niet?

'Mijn juichen stond alweer op verschillende social media. Ik was een beetje grof in de mond. Toen stuurde de perschef van NEC een berichtje naar me over dat filmpje. Dat berichtje van hem was leuk verpakt hoor, dat wel. Ik hou wel van wat zottigheid. Toen dacht ik, dan kan zo’n excuusberichtje er ook wel achteraan.'

Dan naar het regionale voetbal. Willem van Zuilen zei in zijn analyse dat jij een volger bent van het amateurvoetbal. Klopt dat?

'Ja, zeker! Veel bekenden van mij spelen in de tweede divisie en derde divisie. Vrienden uit Leiden die bij SJC, Katwijk en Noordwijk spelen. Als Katwijk thuis speelt, dan ga ik met vier vrienden kijken. Even zien hoe maatje Robbert Susan het doet. Toen ik in Dundee zat, kwam het er niet van. Maar nu ga ik als ik vrij ben op zaterdag wel even richting De Krom in Katwijk.'

Die Giovanni Troupée is een gretig 'backie'. Die kan goed voetballen Randy Wolters

Kom je ook nog wel eens bij je oude voetbalclubs Lugdunum en UVS?

'Af en toe ga ik daar weleens heen. Het moet net uitkomen. Op zondag ging ik ook wel naar FC Rijnland. Die zijn nu gefuseerd met VV Leiden tot Sporting Leiden. Ik was uitgenodigd voor de officiële opening, maar die moest ik helaas laten schieten. Door die blessure ben ik niet zo mobiel. Maar daar komen nog zat feestjes aan, dus daar zullen ze me nog wel zien, haha!'

Dan de eerste voorspelling. ADO Den Haag mag op bezoek bij Excelsior. Wat voor resultaat gaat Groenendijk daar met zijn nieuwe aanwinsten neerzetten?

'Die Giovanni Troupée is een gretig 'backie'. Die kan goed voetballen. Dat is zeker een aanwinst. Als Tomáš Necid net als bij PEC Zwolle zijn wedstrijden speelt en goals gaat maken, dan hebben ze daar zeker wat aan.'

'Ik denk dat ADO met de nieuwe aanwinsten van Excelsior wint. Ik heb ze vorige week natuurlijk aan het werk gezien. Het vertoonde spel tegen Fortuna was bij vlagen goed. ADO is zo’n ploeg die na een overwinning in een flow komt te zitten en dan een serietje neerzet.'

'Excelsior speelde tegen NAC ook goed. Maar het zou slecht zijn als ik zeg dat ADO verliest. Dus winst voor ADO.'

Jouw maatje Susan mag met Katwijk een kraker spelen tegen Kozakken Boys. Heb je nog wat aan het advies dat Willem van Zuilen in zijn analyse aan jou gaf gehad?

'Wat zei Willem ook alweer. Dat op basis van de eerste speelronde Katwijk favoriet was? Maar dat Kozakken Boys revanchegevoelens had? Dat klopt wel denk ik. Katwijk wint die wedstrijd. De laatste jaren zijn ze zo goed bezig. Het is misschien wel de beste amateurclub van Nederland. Vorig jaar maakten ze het aan het einde nog even spannend. Maar het is een hele stabiele vereniging.'

Jack Honsbeek, een mooie vent. Een gouden pik Randy Wolters

De volgende wedstrijd die we hebben is IJsselmeervogels – VVSB. Ken je VVSB goed?

'Ik ken wel jongens die daar spelen, zoals Tommy Bekooij. Maar ik krijg nooit zo’n hoogte van die club. Twee seizoen terug heb ik ze natuurlijk wel gezien in de beker. Toen draaide VVSB een leuk seizoen. Ik weet ook dat ze vorig seizoen een lastig begin hadden in de competitie. Daar zijn ze toen uiteindelijk goed uitgekomen.'

'Ze hebben met Jack Honsbeek een Leidse trainer. Een mooie vent is dat, een gouden pik, die gozer. Ik denk dat VVSB die wedstrijd gaat winnen.'

Dan het thuisdebuut van Sjaak Polak in de derde divisie. Wat gaat SJC doen tegen DOVO?

'Sjaak is een wereldvent. SJC heeft afgelopen zomer heel wat nieuwe jongens gehaald. Dus ik ben benieuwd. Het liefst wil ik dat Sjaak wint, maar je moet realistisch zijn. DOVO is een lastige tegenstander. Ik denk dat het een gelijkspel wordt.'

De laatste wedstrijd is HBS tegen Hercules. Wat weet je als Leidenaar van het Haagse amateurvoetbal?

'Toen ik bij ADO speelde kreeg ik heel wat mee daarvan. Die fysio was een echte Scheveningen-man en die vertelde veel over het voetbal in Den Haag.'

'HBS is een leuke club en ik denk dat Ruben Schaken het zooitje daar dit seizoen op sleeptouw gaat nemen. Hercules is vaak wisselvallig. Dus ik denk dat HBS dit wel gaat winnen.'

Wil je verder nog iets kwijt?

'Haha, ik ga nu niet leeglopen ofzo. Maar, weet je waar ik benieuwd naar ben? Wat Rijnsburgse Boys dit seizoen gaat doen. Die hebben de afgelopen jaren een valse start aan het begin van het seizoen gehad. Maar in goede doen kunnen die het heel wat clubjes moeilijk maken.'

'Persoonlijk vind ik het mooi als al die clubs weer in de top van de tweede divisie gaan meedraaien. Ook dat Quick Boys en Noordwijk naar dat niveau gaan. Dat waren de clubs waar je vroeger tegen speelde of naar ging kijken. Al die clubs weer in de tweede divisie, net zoals vroeger in die oude hoofdklasse. Mooi lijkt me dat.'

De toto van Randy Wolters

Vorige week trapte Bas Muijs deze nieuwe rubriek af. Hij voorspelde twee van de vijf wedstrijden goed.