Haagse voorstelling over Schilderswijk vanaf dit weekend ook als hoorspel

DEN HAAG - The Nation, de zesdelige theaterthriller van Het Nationale Theater, is vanaf dit weekend te horen als hoorspel op NPO Radio 1. Het stuk over een verdwijning in de Haagse Schilderswijk was eerder al te zien in het theater en op YouTube.

Radiomaker Jeroen Stout wreef in zijn handen toen hij The Nation had gezien. 'Ik dacht onmiddelijk: dit moeten we doen.' Stout beschrijft het stuk als een 'dollemansrit dwars door de culturele samenleving'. 'De serie zit tsjokvol scherpe dialogen die zich kunnen meten met de beste Amerikaanse televisieseries. Dat maakt The Nation uitermate geschikt voor een vertaling naar de radio.'

De Haagse acteurs zijn naar Hilversum gereisd en hebben daar het stuk voor de microfoon opgenomen. De radiomaker moest nog wel het één en ander aanpassen voordat het stuk 'radioklaar' was. Zo moesten de verschillende delen van drie kwartier worden kortgewiekt voor de tijdsloten van een half uur. 'Ik heb het stuk ook wat geactualiseerd. Willie Dille zit er nu ook in', aldus Stout.



Twitterkoor

De voorstelling kwam uit de creatieve handen van Eric de Vroedt, maar Stout heeft zichzelf ook wat artistieke vrijheden gegeven. 'In het hoorspel zitten tweets die over Mitch Henriquez en Rishi gaan. Deze heb ik laten inspreken door een koor van mensen. Zo hoor je eens in de zoveel tijd een koor: "hashtag OM, hashtag Politiefraude" zingen.'

The Nation gaat over de vermissing van de jonge Ismaël. Hij werd opgepakt door de politie en sindsdien is hij spoorloos. Iedereen is verdacht, een klassieke 'whodunnit'. In de nacht van vrijdag op zaterdag is het eerste deel te horen om 00.00 uur in het radioprogramma 'Hoorspel Halfuur' op NPO Radio 1. In totaal zijn er acht delen van het hoorspel.





LEES OOK: Verdwijning Haagse jongen uit Schilderswijk thema in zesdelige thriller Het Nationale Theater