Dorre, bruine planten in de tuin? Ze hoeven niet weg! Een bruine boom is nog geen dode boom | Foto: Omroep West Lege plantenbakken (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Heb jij in je tuin last van bruine, dorre planten? Ze hoeven niet per se weg! Veel mensen denken dat bruine planten ten dode zijn opgeschreven, maar niets is minder waar. Omroep West zocht uit wanneer jij je plant kunt weggooien, of wanneer je gewoon geduld moet hebben.

Stel je voor: er bellen twee mannen met louche uiterlijk bij je aan. Zij vragen of uw man thuis is en claimen dat zij 'tuinadviseurs' zijn. Na een korte 'tuininspectie' zeggen zij dat u door de droogte 'scheurgras' heeft en dat de aarde 'hartstikke dood' is. Maar, voor een flink geldbedrag kunnen zij wel helpen. Onwaarschijnlijk dat deze situatie zich ooit voordoet natuurlijk, maar misschien heb jij wel al de bruine en dorre planten uit je tuin gesnoeid en in het tuincentrum nieuwe gehaald. 'Dat hoeft niet', benadrukt ecoloog van de provincie Zuid-Holland Annemieke Bijlmer.

Tuinen vol halfdode planten De planten hebben zich afgelopen tijd moeten verdedigen tegen de zinderende hitte. Omdat hun blaadjes het meeste vocht eisen, werden deze als eerste losgelaten. 'Ook worden planten bruin. Dat ziet er ernstig uit, maar ze gaan volgend jaar weer bloeien', weet Bijlmer. Zeker als het gaat om meerjarige planten, met een houten stengel. Ook planten met diepe wortels of met een knol in de grond, zoals een tulp, kun je met een gerust hart laten zitten voor de lente. 'Planten met een zachte, groene stengel, zoals een margriet, die kun je weggooien.'

Drukte bij tuincentrum 'Ik kan me ook voorstellen dat mensen die bruine planten niet mooi vinden', lacht de ecoloog. Dus als je de bruine gloed in je tuin niet mooi vindt, dan mag je uiteraard naar een tuincentrum rijden. Tuincentrumhouder Frank Moerkerk uit Voorschoten merkt dat veel mensen hun groene vingers volgen. 'Wij verkopen door de droogte wel goed', vertelt hij. 'Het najaarsseizoen komt veel eerder los.' Vooral violen en bolchrysanten, planten met een zachte stengel, gaan bij Moerkerk over de toonbank. 'Mensen zijn weer volop met hun tuin bezig.'

Doe het zelf! Twijfel je nou over of je die rhododendron moet laten staan of niet? Knip dan een stukje van de stengel af en kijk of die groen is van binnen. Is hij groen? Dan is er leven! Dus geen 'scheurgras' of 'bladschurft' voor jou. Als deze twee 'tuinadviseurs' bij jou aanbellen, weet jij wel beter.

