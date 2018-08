Basketballer Worthy de Jong accepteert uitdaging voetballer Tadic

LEIDEN - Worthy de Jong, speler van ZZ Leiden heeft de uitdaging van voetballer Dusan Tadic van Ajax aangenomen.

'Breng mij de beste basketballer van Nederland en ik zal hem verslaan in een 1 tegen 1', zo luidde de uitdaging van de Ajacied. In Servië, het moederland van Tadic is basketbal een van de grootste sporten. 'Ik hield er vroeger enorm van en was er ook goed in', aldus de Ajacied in een interview op de website van Ajax.

Via Twitter heeft De Jong de uitdaging van de voetballer geaccepteerd. Of en wanneer de 1 tegen 1 tussen de basketballer en de speler van Ajax gaat plaatsvinden is nog niet bekend.