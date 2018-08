Deel dit artikel:













Michael Palin op Crossing Border Den Haag Michael Palin | Foto: ANP

DEN HAAG - Michael Palin komt naar Crossing Border, het jaarlijkse literatuur- en muziekfestival in Den Haag. De Brit wordt er op 30 oktober publiekelijk ondervraagd over zijn boek Erebus: het verhaal van een schip. Dat verschijnt in oktober in het Nederlands.

Palin is wereldberoemd als een van de bedenkers en leden van Monty Python's Flying Circus en ook door zijn reisprogramma's voor de BBC. Zijn nieuwe boek gaat over zeilschip HMS Erebus, dat in 1839 naar Antarctica voer en zes jaar richting de zogenoemde Noordwestpassage ging en spoorloos verdween. Elk jaar komen ruim honderd schrijvers en muzikanten naar Den Haag voor Crossing Border. Onder hen is dit jaar ook de Britse historicus Sir Ian Kershaw, internationaal befaamd om zijn onderzoek naar Adolf Hitler en nazi-Duitsland.

Naoorlogs De hoogleraar moderne geschiedenis van de University of Sheffield wordt in het openbaar geïnterviewd over zijn jongste boek Een naoorlogse achtbaan. Dat belicht Europa in de periode van 1950 tot 2017. Het festival is op verschillende plekken en duurt van 29 oktober tot en met 4 november.

