Theaterweek bij Radio West: win kaarten voor Evita en The Addams Family

DEN HAAG - The Addams Family, Evita en de oudejaarsconference van onze eigen Sjaak Bral: het nieuwe theaterseizoen begint! En daarom staat Radio West vanaf zaterdag 1 september een week lang in het teken van het theater. Tijdens de Theaterweek hoor je wat er allemaal op de planning staat én strooien we met kaartjes voor mooie voorstellingen in de regio. Beleef de start van het theaterseizoen bij Radio West!

Op zaterdag 1 september trapt Rogier van der Zanden in het weekendprogramma UIT! het culturele seizoen af, niet toevallig in het weekend dat Den Haag het Uitfestival organiseert. Vanaf zaterdag staat Radio West de hele week in het teken van het theater. En er staat weer veel moois op de planning.

Iedere dag lichten we er een aantal voorstellingen uit en praten de presentatoren met theaterbekendheden als Karin Bloemen en René van Kooten over het nieuwe seizoen.



Win kaartjes voor The Lion King en Evita

En natuurlijk praten we niet alleen over het theater. We sturen je er ook héén! Iedere dag geven alle programma's kaartjes weg voor mooie voorstellingen in onze regio, zoals Soldaat van Oranje, The Lion King, Evita en The Addams Family. Ook maak je kans op kaarten voor de nieuwe theatervoorstelling van Karin Bloemen, het Haagse gezelschap Firma Mes en 'Vaarwel 2018', de oudejaarsconference van onze eigen Sjaak Bral. Komend het weekend geven we kaarten weg in de programma's UIT! en Johan op Zondag.

Van maandag 3 september tot en met vrijdag 7 september worden kaarten weggegeven in de programma's Muijs in de Morgen, Aan de Bak, Broodje Bral, West Draait Door en Studio Haagsche Bluf.



Eeuwige roem met theaterbekendheid

Verder hoor je iedere dag in het programma 'Aan de Bak' met Patrick van Houten wat de favoriete muziek is van theaterbekendheden. In het dagelijkse spelletje 'Eeuwige Roem' horen we we van onder anderen René van Kooten, Charlie Luske, Karin Bloemen en Henriëtte Tol welke plaatjes volgens hen eeuwige roem verdienen.