Alles over het UIT Festival: de start van cultuurseizoen 2018/2019

DEN HAAG - Het culturele seizoen wordt groots afgetrapt tijdens het gratis te bezoeken UIT Festival. Drie dagen lang dompelt Den Haag zich onder in theater, dans, muziek en meer.

Het Embassy Festival is de culturele wereldreis van twee dagen op het Lange Voorhout, met veel muziek, dans en hapjes & drankjes uit alle windstreken. Het CultuurPlein heeft op het Plein een podium met optredens van o.a. Balcony Players, Valentina Rose en Convoi Exceptional. Er kan gedanst worden in de Silent Disco en voor gezinnen is er een uitgebreid programma met kinderactiviteiten.

Geïnspireerd op de dromerige sfeer van Franse markten is Le Marie Marché op zaterdag en zondag de sfeervolle markt in hartje Den Haag aan de Lange Vijverberg. Flaneer langs de Hofvijver en waan je in Frankrijk op deze markt met authentieke producten en voel je vrij om een potje Jeu de Boules te spelen.



UIT Nacht

Het hart van de UIT Nacht is te vinden op het Lange Voorhout. Ook sluiten podia en theaters in het centrum van Den Haag aan. Met een openlucht bij het Filmhuis Den Haag tot een bomvol dansprogramma in Korzo en nog veel meer. De nacht wordt afgetopt met Clubhopping; Haagse clubs openen gratis hun deuren om te dansen tot de zon opkomt. Lang uitslapen? Reken er niet op, want zondag is het tijd voor de gouwe ouwe Cultuurmarkt. Vijf buitenpodia, bomvolle programma’s bij de culturele instellingen en heel veel food & drinks om bij te komen.



Tips van stadsgenoten

Onbekend in deze wereld van cultuur? Geen idee waar te beginnen? Geen paniek, ook daar is aan gedacht. Haal een kant-en-klare route op, vol tips van stadsgenoten.

Wanneer? Zaterdag 1 september vanaf 20.00 uur en zondag 2 september 12.00 -18.00 uur

Waar? Lange Voorhout

Meer informatie over het UIT Festival vind je hier.