Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Waan je in Franse sferen op Le Marie Marché Struinen en shoppen in Franse sferen op Le Marie Marché (Foto: Louise Boonstoppel)

DEN HAAG - Geïnspireerd op de dromerige sfeer van Franse markten is Le Marie Marché de sfeervolle maandelijkse markt in hartje Den Haag. Zorgeloos struinen langs de bijzondere eigentijdse, uitheemse of juist authentieke producten.

Aardbeien naast droge worst, prachtige mineralen naast vintage prenten. Zoete lekkernijen, kwaliteits-broden, Mediterrane heerlijkheden en een scala aan gevonden schatten. Combineer bijzondere boodschappen doen met het opdoen van inspiratie en op de achtergrond een frans deuntje.





Muziek is er genoeg. Zo draait de huis Vinyl-DJ van Le Marie Marché – Abstract Blond chansons en heerlijke funk vanuit zijn bakfiets, speelt Robert Berger de vingers van zijn handen op zijn piano en speelt Music by Marly heerlijke easy listening muziek. Kunstenaar Floris Duijvestein is Portrettist. Laat je door zijn hand vastleggen op de Franse markt. Wanneer? Zaterdag 1 september en zondag 2 september van 11.00 tot 18.00 uur

Waar? Lange Vijverberg Meer informatie over Le Marie Marché vind je hier.