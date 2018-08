Optredens en meer op zaterdag en zondag op het (Cultuur)Plein

DEN HAAG - Het CultuurPlein biedt zaterdag en zondag op het Plein een volwaardig programma met eten, drinken, optredens en veel kinderactiviteiten zoals Silent Disco met DJ.

Een greep uit de activiteiten op het Plein: ome Steef komt langs, maar je kunt ook knutselen met Tante Jookje, skelteren, hoelahoopen, geschminkt worden of cupcakes versieren. Ook is er een voorleeshoek en kun je een heuse meet & greet met Woezel & Pip krijgen.



Balcony Players

Dit wil je niet missen: een spetterend optreden van Balcony Players. Deze energieke, vrolijke, nomadische folk band is niet vast te pinnen aan één land of cultuur. Met leden uit Nederland, België, Peru en New Orleans (VS) en invloeden uit traditionele zigeuner- en folkstromingen weet je dat je een heerlijke, unieke en spannend act op je planning hebt staan! Dansen kan op 1 september van 13.00 tot 13.45 uur op het Plein.

Wanneer? Zaterdag 1 september en zondag 2 september van 12.00 tot 18.00 uur

Waar? Plein

Meer informatie over het CultuurPlein vind je hier.