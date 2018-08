Voordelige theaterkaarten scoren op de Cultuurmarkt

DEN HAAG - Op de Cultuurmarkt op het Lange Voorhout presenteren ruim honderd culturele instellingen zich aan jou. Flaneer over één van de mooiste stukjes Den Haag en laat je verrassen door het bomvolle aanbod van het nieuwe culturele seizoen en geniet van de optredens op de podia en bij de theaters.

CultuurSchakel en de Ooievaarspas hosten het Ooievaarsnest; een podium met een programma vol amateurgezelschappen en jong talent. Bij het Museumkwartier maak je op een actieve manier kennis met de pareltjes van de Haagse musea.



En… actie!

Heb je zin in actie? Dan ben je ook op de goede plek. Doe mee aan een van de vele workshops, ga op de foto in de photobooth of beproef je geluk in de winacties. Dansen kan non-stop bij de Silent Disco. Liever zelf muziek maken? Verbaas jezelf en leer in een half uur een lied te spelen op gitaar of drums!

Luchtkasteel





Kinderen kunnen zich ook uitleven op de Cultuurmarkt. Lekker springen in het luchtkasteel van het Nationale Theater, de circusartiest in jezelf ontdekken bij Circaso en boekpongen (ja boekpongen!) bij de Bibliotheek. Moe van alle actie? Rust lekker uit met een koud glas limo en één van de kindervoorstellingen op de podia

Wanneer? Zondag 2 september van 11.00 tot 18.00 uur

Waar? Lange Voorhout

Meer informatie plus een overzicht van alle deelnemers aan de cultuurmarkt vind je hier.