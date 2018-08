Open avond bij de Haagse cultuurankers met veel leuke optredens

Vrijdagavond, open avond bij alle cultuurankers in de stad (Foto: theparcifal.com)

DEN HAAG - Op vrijdagavond 31 augustus houden de Cultuurankers open huis met optredens van bekende artiesten en lokaal talent. Ook het Paard geeft een (gratis) preview van het nieuwe seizoen tijdens Paard van Stal.

In Den Haag zijn kunst en cultuur altijd dichtbij. Ieder stadsdeel heeft een Cultuuranker, zoals een theater, bibliotheek of museum van waaruit activiteiten voor het stadsdeel georganiseerd worden. Vrijdagavond kun je hier een kijkje nemen!

Ieder Cultuuranker heeft zijn eigen programma met als verbindend element artiesten zoals Ed Struijlaart, Farbod en Lukic die langs de verschillende ankers trekken. Ook Paard opent haar deuren op deze eerste avond van het UIT Festival met Paard van Stal. De veelzijdige line up is een weerspiegeling van wat er gedurende het hele jaar in Paard op muzikaal gebied gebeurt.

