Praktische info UIT Festival: fiets stallen, parkeren, openbaar vervoer

DEN HAAG - Ruim 110.000 bezoekers kwamen er in 2017 af op het cultuurweekend met het UIT Festival en het Embassy Festival. De organisatie van het UIT Festival verwacht dat het ook dit jaar gezellig druk wordt in de stad. Wij zetten de praktische informatie op een rij.

Het cultuurweekend met het UIT Festival en Embassy Festival is een gratis festival. Er is geen specifieke entree, dus de stad is van alle kanten bereikbaar. Kom je met de fiets, dan is er een speciale festivalfietsenstalling voor de Kloosterkerk. Wel na afloop je fiets weer meenemen want de stalling is tijdelijk.

Kom je met de auto, dan zijn er diverse parkeermogelijkheden in het centrum van Den Haag. Zo is er een parkeergarage onder het Malieveld, kun je terecht bij Interparking Museumkwartier aan het Tournooiveld of parkeren in de Pleingarage. Vanaf hier loop je binnen vijf minuten naar het Lange Voorhout.



OV

Kom je met het OV naar Den Haag, dan loop je vanaf Den Haag Centraal in vijf minuten naar het centrum. Kom je aan op Station Den Haag HS, neem dan bijvoorbeeld tram 1 of 9 richting Scheveningen strand. Maar er zijn meer wegen die naar Den Haag centrum leiden. Je vindt ze hier.