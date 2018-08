Weersverwachting UIT Festival: zonnig en droog

DEN HAAG - Tijdens het UIT Festival wordt het vooral zonnig en droog weer. Volgens weerman Huub Mizee ziet het weer voor de komende dagen er eigenlijk prima uit.

Vrijdag is er eerst nog wel bewolking, het blijft echter hoogstwaarschijnlijk droog en in de middag komt er meer zon. Er is nauwelijks wind en het wordt in de middag 20 of 21 graden. Zaterdag komt er meer zon en ook dan is er weinig wind. Heerlijke temperaturen van 22 of 23 graden. Als dat niet genoeg is krijgen we ook zondag een dag met veel zon. Het wordt dan 23 of 24 graden. Allemaal dankzij een hogedrukgebied dat zaterdag ten noorden van Nederland ligt en zondag boven de Oostzee.