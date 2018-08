Deel dit artikel:













Hacken van gegevens tienduizenden gebruikers blijft ongestraft Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een 45-jarige Hagenaar is schuldig aan computervredebreuk. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De man brak in op de server van een website voor familiegeschiedenis en downloadde de gegevens van tienduizenden gebruikers. Toch krijgt de man geen straf omdat hij volgens de rechter geen kwade bedoelingen had.

De beveiliging van de site was volgens het Openbaar Ministerie erg eenvoudig te kraken, maar het OM vond dat geen reden om in te breken. 'Vergelijk het met een huis,' zei de officier van justitie eerder. 'Als daar geen goedgekeurd slot op zit, is dat voor een beetje inbreker een eitje. Toch is het duidelijk niet de bedoeling dat je daar binnen komt.' Tegen het OM zei de verdachte destijds dat hij juist een goede daad had verricht. Hij zou hebben ingebroken om de beheerder van de site te waarschuwen voor de slechte beveiliging. 'Ethisch hacken' moet volgens bepaalde voorwaarden, zei het OM, en daar zou de man zich niet aan hebben gehouden. Bovendien zou de verdachte een concurrent zijn geweest van de site die hij had gehackt. Het OM twijfelde daarom aan zijn bedoelingen.

Geen kwade bedoelingen De rechtbank zegt dat de man geen kwade bedoelingen had. De gegevens zijn volgens de rechter niet voor eigen gewin geweest. Ook heeft de verdachte vanaf het begin meegewerkt aan het onderzoek. Daarnaast heeft hij geen strafblad en heeft de zaak erg lang geduurd. Het OM wilde dat de Hagenaar een werkstraf kreeg van 120 uur, waarvan 60 voorwaardelijk. De rechter vindt een straf niet passend. Lees ook:

