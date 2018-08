Waterpolocoach Koen P. verdacht van ontucht met meisjes van 16 en 17

LEIDEN - De Leidse waterpolocoach Koen P. moet volgende week vrijdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Op de dagvaarding staat dat hij wordt verdacht van het verkrachten van een 17-jarige waterpolospeelster. Hij zou ook gezoend hebben en orale seks hebben gehad met hetzelfde 17-jarige meisje en een speelster van 16 jaar.

De verkrachting en de ontucht zouden hebben plaatsgevonden in het voorjaar en de zomer van 2017. De meisjes waren lid van waterpolo -en zwemvereniging ZVL 1886, waar de 32-jarige Koen P. coach was. Ook was P. actief bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Waterpolo Leiden. Het Openbaar Ministerie heeft nog meer aangiftes binnengekregen, maar die staan niet op de aanklacht.

Voorzitter Frans Pot van waterpolo -en zwemvereniging ZVL 1886 is op de hoogte van de rechtszaak. 'Ik ben geschokt door de inhoud van de dagvaarding ook al was de inhoud op hoofdlijnen wel bij ons bekend. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en we gaan er alles aan doen om de club en de slachtoffers te begeleiden tijdens het proces.'



Eredivisie

De 32-jarige Koen P. zou komend seizoen coach worden van het herenteam van ZVL, dat uitkomt in de eredivisie. Hij leidde de vrouwenploeg vier jaar geleden naar de Nederlandse titel. De trainer pakte met ZVL ook vier keer op rij de beker. Hij coachte de afgelopen jaren diverse jeugdteams.

P. werd in juni opgepakt en zit vast. Het is niet bekend of hij volgende week naar de eerste zitting komt. Dat is niet verplicht, omdat het om een inleidende zitting gaat. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.