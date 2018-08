Deel dit artikel:













Helden die gezin redden uit brandend huis in Koudekerk gehuldigd Brand in een woonboerderij | Foto: Media TV

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - De twee meiden die in de nacht van zondag op maandag de brand in een woonboerderij in Koudekerk aan den Rijn opmerkten worden donderdagavond gehuldigd. De burgemeester van Alphen aan den Rijn, waar Koudekerk onder valt, zal de twee meiden in het zonnetje zetten.

Het tweetal reed zondagnacht op een scooter langs de woonboerderij aan de Hoogewaard. Toen zij het vuur in de grote woonboerderij ontdekten, twijfelden zij geen seconde. Zij belden aan de bij de buurman, die direct het slapende gezin uit het huis haalde. Ook belden de meiden 112, aldus Studio Alphen. Na twee uur blussen wist de brandweer de vlammen te doven, maar het huis is zwaar beschadigd. Een deel van het huis is niet meer te herstellen.

Ere wie ere toekomt Donderdagavond worden de twee meiden geëerd voor hun oplettendheid. In de brandweerkazerne in Koudekerk aan den Rijn worden zij door burgemeester Liesbeth Spies in het zonnetje gezet.