Bewoners bij Raad van State om KPN-mast in bos Wassenaar tegen te houden

WASSENAAR - Inwoners van Wassenaar protesteren tegen het plan van KPN om een zendmast te plaatsen in een stuk bos langs de Schouwweg. De bewoners vinden dat er betere alternatieve locaties zijn voor de 40 meter hoge mast. Dat bleek donderdag bij de Raad van State.

'Landschappelijk gezien is het geen gezicht, zo'n hoge mast in het bos langs de Schouwweg', zei een van de tegenstanders tegen de Raad van State. Bewoners zien de mast liever op een dak of op een parkeerplaats.

Ze betwijfelen of de mast noodzakelijk is voor de dekking in het gebied. Een beter alternatief zou zijn als KPN een paar langere masten plaatst op het dak van bijvoorbeeld het Van Ommerencomplex, een bejaardentehuis in de buurt. Minder mensen zouden daar last van hebben, zeiden ze.



Alternatieven

De tegenstanders hopen dat de Raad van State het Wassenaarse gemeentebestuur terugfluit en dwingt naar alternatieven te kijken. Als de uitspraak daartoe aanleiding geeft, wil KPN best praten over een nieuwe locatie. Wel zei een woordvoerder van KPN donderdag een voorkeur te hebben voor het stuk bos, omdat die locatie goede dekking geeft. Bovendien ligt het verder van de N44 af zodat er minder kans is op storingen met de masten langs de weg.

De gemeente ziet niet veel in de aangedragen alternatieven. Als er wordt gekozen voor een andere locatie, zijn er weer andere bezwaren, zegt een woordvoerder.

Tekentafel





De Raad van State gaat uitzoeken of Wassenaar terug moet naar de tekentafel. De uitspraak is over twee weken.